Tra i prodotti della compagnia cinese non mancano soluzioni portatili tra le più disparate, come Xiaomi Deerma DEM-HS011, il ferro da stiro da viaggio dal design pieghevole e dalle dimensioni ridotte, disponibile con codice sconto sullo store GearBest, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei.

Xiaomi Deerma DEM-HS011 è in offerta con codice sconto: il ferro da stiro da viaggio low cost, per tutte le tasche

Il ferro da stiro da viaggio targato Xiaomi Deerma, DEM-HS011, è una soluzione caratterizzata da un design minimal e disponibile nella sola colorazione bianca, come spesso accade quando si tratta dei prodotti del brand cinese. Grazie al design pieghevole, alle dimensioni contenute e il peso di appena 1 Kg inserirlo in valigia non sarà di certo un problema, mentre il motore da 800W permette di essere operativi in soli 10 secondi. Il serbatoio per l'acqua è da 100 ml, perfetto per stirare abiti e camicie. L'alta temperatura del vapore è in grado si di stirare che di sterilizzare fino al 99% dei batteri presenti sui vestiti: un duplice utilizzo per il piccolo dispositivo Xiaomi Deerma.

Siete interessati a questo prodotto della casa cinese? Il ferro da stiro Xiaomi Deerma DEM-HS011 è disponibile il offerta con codice sconto sullo store GearBest, con spedizione gratis dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare. Se non visualizzate il box o il codice qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu