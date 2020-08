Siete appassionati degli accessori di Xiaomi e siete sempre a caccia delle ultime offerte? Allora la sveglia smart Xiaomi ClearGrass CGD1 non potrà di certo mancare alla vostra collezione, specialmente grazie al codice sconto dedicato e la spedizione direttamente da Europa (gratis!), dettagli perfetti che rendono il dispositivo ancora più goloso.

Xiaomi ClearGrass CGD1 scende di prezzo con questo codice sconto

Come al solito quanto si parla di Xiaomi, la sveglia smart ClearGrass CGD1 arriva con uno stile essenziale, anche se oltre alla classica colorazione bianca abbiamo anche una versione blu e quella verde. Il dispositivo non presenta tasti fisici ed è dotato di un pannello LCD con retroilluminazione regolabile (attivabile con il tocco della parte superiore). Grazie alla connettività Bluetooth 5.0, la sveglia può interfacciarsi allo smartphone tramite l'app del brand cinese, in modo da poter essere impostata in tutta comodità.

Oltre a fungere da sveglia, il device è dotato anche di un sensore di temperatura, in gradi celsius o farenheit. Siete interessati alla sveglia smart di Xiaomi? Allora qui trovate la nostra recensione del prodotto mentre in basso il link all'acquisto. Xiaomi ClearGrass CGD1 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con spedizione gratis dai magazzini europei. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

