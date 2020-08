Qualche tempo fa la compagnia cinese ha lanciato il suo nuovo rugged phone in crowdfunding su Kickstarter: si tratta di una soluzione dedicata principalmente ai professionisti, vista la presenza a bordo di una termocamera (qui trovate un interessante video al riguardo), feature di certo non per tutti. Se stavate aspettando il debutto di Ulefone Armor 9, allora finalmente siete stati accontentati: lo smartphone rugged è disponibile in preorder sullo store Banggood ed è già in offerta.

Lo smartphone rugged Ulefone Armor 9 è disponibile su Banggood in offerta a -36%

Il nuovo Ulefone Armor 9 presenta una design collaudato, con linee aggressive e materiali resistenti. Il dispositivo presenta tutta una serie di certificazioni – IP68/IP69K/MIL-STD-810G – che rendono palese il suo utilizzo in particolari campi. A rendere ancora più interessanti le cose è di certo la tripla fotocamera da 64 + 5 + 2 MP, accompagnata da un sensore termico FLIR. Tornando a caratteristiche più “umane”, frontalmente abbiamo un display da 6.3″ Full HD, con una fotocamera da 8 MP.

Il cuore dello smartphone è il SOC Helio P90, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Presente all'appello il chip NFC, mentre la batteria è una capiente unità da 6.600 mAh con ricarica rapida da 15W e supporto alla ricarica wireless.

Lo smartphone rugged Ulefone Armor 9 è in offerta lampo su Banggood e non richiede l'inserimento di alcun codice sconto. Al momento il dispositivo è in preorder, ma le spedizioni partiranno dal 15 agosto. In basso trovate il link alla pagina del prodotto: nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box, disattivate AdBlock.

