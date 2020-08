A maggio la costola di Xiaomi ha presentato il suo primo monitor, Redmi Display 1A, una soluzione economica e caratterizzata da un design moderno ed appetibile, finalmente disponibile all'acquisto anche per noi occidentali grazie allo store Banggood e ad un codice sconto dedicato.

Redmi Display 1A è il primo monitor del brand cinese ed è in offerta con codice sconto

Dato che un ripasso è sempre utile, Redmi Display 1A è un monitor equipaggiato con un pannello IPS da 23.8″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), con cornici Edge senza bordi (o per meglio dire, super ottimizzati), rapporto in 16:9 e refresh rate a 60 Hz. L'angolo di visione è di 178° ed è possibile impostare l'inclinazione preferita grazie al supporto regolabile.

Il retro presenta l'ingresso per l'alimentazione, una porta HDMI ed una VGA (come si vede anche nell'immagine in alto). Insomma, si tratta di una soluzione minimale ed economica, un classico quando si parla di Xiaomi e di Redmi.

Il monitor Redmi Display 1A è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood (in preordine, spedizioni dal 16 agosto), con tanto di spedizione gratis direttamente da Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare. NB: nel caso in cui non riusciate a visualizzare il codice o il box qui sotto, disattivate AdBlock, grazie!

