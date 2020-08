codice sconto redmi 9

Fin dal suo debutto Redmi 9 si è posizionato come uno dei dispositivi low cost più interessanti sulla piazza grazie alla presenza di una Quad Camera, il supporto NFC, una batteria da 5.020 mAh, il tutto proposto ad un prezzo accessibile. Se siete interessati al piccolo di casa Xiaomi o semplicemente puntate ad un dispositivo essenziale ed economico, allora è arrivato il momento di puntare su questo modello grazie al nuovo codice sconto dedicato.

Redmi 9 NFC scende di prezzo con questo codice sconto e diventa ancora più allettante

Dato che un ripasso non fa mai male, vi ricordiamo che Redmi 9 è un dispositivo essenziale, ma comunque in linea con alcuni trend attuali. Lo smartphone presenta un pannello LCD da 6.53″ Full HD+ con un notch a goccia per la selfie camera da 8 MP. Sul retro trova spazio una Quad Camera da 13 + 8 + 5 + 2 MP con grandangolo e macro, insieme al lettore d'impronte digitali. A muovere il tutto troviamo il SoC Helio G80, accompagnato da 4/64 GB di memorie ed uno slot microSD.

Il “piccolo” Redmi 9 – nella sua incarnazione con NFC, 4 GB di RAM e 64 GB di storage – è disponibile in offerta con codice sconto sullo store GearBest. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare: nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box o il codice, provate a disattivare AdBlock. Curiosi di saperne di più sul dispositivo? Date un'occhiata alla nostra recensione!

