La fascia media del 2020 quest'anno avrà da recriminare per il nome che porta, considerando le specifiche con cui gli smartphone più in vista si portano dietro. Tra questi, quello che sicuramente sta diventando irrinunciabile è OnePlus Nord, che su Banggood arriva ad un prezzo imperdibile grazie al Coupon sconto.

OnePlus Nord: Snapdragon 765G, 5G e quad camera sotto i 340€ con Coupon sconto

Le specifiche di OnePlus Nord sono quelle di un mid-range di alta caratura, considerando il SoC Snapdragon 765G, la connettività 5G, il display Fluid AMOLED da 6.44″ Full HD+ a 90 Hz HDR10, il modulo quad camera e la doppia fotocamera anteriore da 32 + 8 MP. Non mancano inoltre una batteria da 4115 mAh con ricarica rapida a 30W, NFC, OTG e Bluetooth 5.1.

Ma quanto costa quindi il nuovo medio gamma a marchio OnePlus? Il OnePlus Nord arriva nella configurazione 8/128 GB in offerta su Banggood a 339.70€ grazie al Coupon sconto che trovate nel box qui sotto.

