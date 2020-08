Il nuovissimo OnePlus Nord, nuovo medio di gamma del brand cinese, ha già conquistato il cuore degli appassionati e ora arriva ad un prezzo bomba con spedizione da Europa, con codice sconto: ecco tutti i dettagli sull'offerta dedicata al device e come fare per ottenere il prezzo di 364€ grazie ad una pratica guida passo passo.

OnePlus Nord scende a 364€ con tanto di spedizione da Europa | Offerta con Codice sconto

Per ottenere il prezzo finale di 364€ dedicato a OnePlus Nord in versione da 8/128 GB vi consigliamo di utilizzare il PC, in modo da poter svolgere tutti i passaggi al meglio e in comodità. Il dispositivo viene spedito direttamente dall'Europa, precisamente dalla Spagna, ed è acquistabile in sconto sullo store AliExpress.

Per prima cosa riscattate il Coupon da 40€ tramite questa pagina, nella sezione Articulos Selectionados. Qualora non riusciate a riscattare il Coupon automaticamente, allora provate ad usare il codice sconto MDNORD40 in fase di acquisto.

Questo è il link per accedere alla pagina del prodotto. Ora riscattate il Coupon di 3€ del venditore dalla pagina (il testo arancione, come mostrato nell'immagine in alto) ed aggiungetelo al carrello.

In questo modo il prezzo finale, comprensivo di spese di spedizione, sarà di 364.22€. Anche in questo caso, in alto trovate un'immagine dedicata. Ovviamente – come specificato in più punti – si tratta di un prodotto spedito da Spagna, senza alcuna spesa doganale.

