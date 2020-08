Lavorare in mobilità è diventata un'esigenza per molti e proprio per questo motivo avere a disposizione un terminale votato alla portabilità è si rivela un beneficio non da poco. Se siete in certa di un dispositivo leggero e compatto, così piccolo da stare comodamente in una borsa… allora il mini notebook Magic-Ben MAG1 potrebbe fare al caso vostro, specie se in offerta con codice sconto e spedizione da Europa!

Magic-Ben MAG1 è il mini notebook che pesa meno di 700 grammi | Codice sconto

Magic-Ben MAG1 è un notebook in formato mini, equipaggiato con un display IPS da 8.9″ con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel) e un angolo di visione di 178°. Nonostante le dimensioni ed il peso, il mini notebook non si fa mancare proprio nulla: abbiamo una tastiera retroilluminata, il lettore d'impronte integrato, un pannello touchscreen, uno slot M.2 ed un corpo in metallo. In basso trovate una panoramica delle porte presenti lungo i bordi.

Dal punto di vista hardware, il terminale offre un processore Intel Core M3-8100Y (8th Gen) accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR3 e 512 GB di storage SSD. La batteria è un'unità da 8.100 mAh mentre il sistema operativo a bordo è il classico Windows 10.

Il mini notebook Magic-Ben MAG1 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa (da Spagna, per la precisione). Se siete interessati a questo piccolino, in basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare per beneficiare dello sconto.

