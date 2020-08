Le postazioni PC sono sempre più fornite di accessori che aiutano la produttività e migliorano la vita. Uno di questi accessori è sicuramente la lampada da monitor iWok di Baseus, che arriva in sconto con Coupon e spedizione da Europa ad un prezzo davvero invitante su Geekbuying.

La lampada da monitor iWok di Baseus è in sconto con Coupon e spedizione da Europa su Geekbuying

La lampada da monitor iWok si mostra molto minimale, ma concreta. Realizzata in alluminio con verniciatura opaca, essa può essere regolata in modo da donare la miglior visibilità possibile. Di facile installazione, può essere settata in tre temperature colore, che si adeguano alle condizioni di luce. Inoltre, evita il contatto con le luci blu e nemmeno quelle stroboscopiche percettibili. Per funzionare, la lampada utilizza un cavo di tipo USB Type-C.

Ma quanto costa questo utile accessorio da scrivania? La lampada da monitor iWok di Baseus arriva in sconto con Coupon su Geekbuying all'interessante prezzo di 29.70€. Inoltre, come già accennato potete usufruire della spedizione da Europa. N.B. Se non doveste visualizzare il box con il codice del Coupon, vi consigliamo di rimuovere l'AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

