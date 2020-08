codice sconto KUU Xbook

Negli scorsi mesi ci siamo trovati alle prese con una piacevole sorpresa: i notebook targati KUU – brand cinese che punta al low budget – spesso disponibili tra le offerte dei vari store a prezzi appetibili. Abbiamo recensito per voi i modelli K1 e K2 ed ora è arrivato il momento di salutare una nuova aggiunta al roster del brand: il notebook low cost KUU Xbook, soluzione per tutte le tasche… già disponibile con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei!

KUU Xbook: tutti i dettagli del nuovo notebook economico per tutte le tasche | Codice Sconto

Come ci ha abituato l'azienda, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un modello caratterizzato da linee semplici ma efficaci, con un peso di 1.18 kg. Il display di KUU Xbook è una soluzione IPS da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e rapporto in 16:9 mentre il cuore pulsante del notebook economico è il processore Intel Celeron J4115, accompagnato da 8 GB di RAM DDR3, 256/512 GB di storage SSD e grafica Intel HD 600.

In alto trovate un'immagine che mostra le porte presenti lungo i bordo del terminale. Per quanto riguarda la connettività abbiamo il supporto al Bluetooth e al Wi-Fi Dual Band mentre il sistema operativo è il classico Windows 10.

Il nuovo notebook low cost KUU Xbook è disponibile in offerta con codice sconto sullo store GearBest, con tanto di spedizione gratis da Europa (Germania). In basso trovate il link all'acquisto e il Coupon da utilizzare: nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box provate a disattivare AdBlock!

Se preferite la versione con maggior spazio di archiviazione (512 GB, sempre SSD) niente paura perché è disponibile anche un Coupon questo modello.

