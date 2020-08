Codice sconto Kospet Raptor

Il produttore cinese ha lanciato oggi il suo primo rugged watch, Kospet Raptor, indossabile che si ispira ad Amazfit T-Rex ma che debutta ad un prezzo particolarmente interessante ed è già in offerta grazie allo store GearBest e al codice sconto dedicato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo dispositivo votato agli appassionati di fitness outdoor.

Kospet Raptor è il primo rugged watch del brand cinese ed è già in offerta

Il nuovo nato di casa Kospet arriva con un look circolare ed un pannello TFT da 1.3″; nonostante il design robusto, il dispositivo pesa appena 47 grammi e grazie al cinturino in TPU traspirante, indossarlo per fare sport all'aperto non causerà alcun fastidio. Come anticipato, Kospet Raptor è un rugged watch: non mancano impermeabilità (con tanto di certificazione IP68) e resistenza alle temperature estreme (fino a -40°/55°). Si tratta inoltre di una soluzione votata al fitness, con 20 modalità sportive tra cui scegliere (e che sono elencate nell'immagine in basso).

La batteria è un'unità da 230 mAh, che offre fino a 8/12 giorni di utilizzo (in base all'uso effettivo) e fino a 30 giorni in standby. Tra le altre funzionalità troviamo i controlli musicali, il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, il pedometro, la possibilità di personalizzare il quadrante ed altro.

Per dare un'occhiata a tutte le caratteristiche di Kospet Raptor, in basso trovate il link all'acquisto da GearBest: il rugged watch è in offerta a 49.42€, utilizzando il codice sconto dedicato, disponibile cliccando sull'apposito pulsante come da immagine in alto.

NB: se non visualizzate il box presente qui sotto, disattivate AdBlock!

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu