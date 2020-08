Negli ultimi tempi, cercare auricolari o cuffie che abbiano la cancellazione del rumore attiva, o ANC, senza spendere un occhio della testa è diventata una prerogativa. Una soluzione potrebbero essere le nuove TWS Haylou T16, che arrivano in offerta lampo su GearBest ad un prezzo molto interessante.

Le Haylou T16 sono le nuove cuffie TWS ANC in offerta lampo su GearBest

Le specifiche delle cuffie TWS ANC Haylou T16 sono di tutto rispetto, vista appunto la cancellazione attiva del rumore, 4 tipi di riduzione del rumore tramite applicazione, bobine professionali CCAW in alluminio e codec ACC avanzato. La batteria inoltre permette di ascoltare musica per 5 ore consecutive. inoltre, sono dotate di ricarica wireless e di Bluetooth 5.0. Non manca la riduzione del rumore ibrida a 35 dB.

Le nuove cuffie TWS ANC Haylou T16 sono uscite da poco e sono già in offerta lampo al prezzo di 60.20€ su GearBest che trovate nel box qui sotto. N.B. Essendo un prodotto appena arrivato, le spedizioni partiranno dagli inizi di settembre 2020.

