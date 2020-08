In un clima di sempre crescente interesse verso le e-bike, FIIDO – azienda cinese con sede a Shenzhen – ha dimostrato di sapersi ritagliare un ruolo importante nel segmento entry level, offrendo prodotti performanti ma ad un costo contenuto. Non a caso abbiamo apprezzato le prestazioni di FIIDO D2 e D2S, analizzandole in maniera approfondita nelle nostre recensioni. Ma c'è una bici elettrica che di certo non passa inosservata: la fat bike FIIDO M1, una bici che “alza l'asticella” con pneumatici da 20″, cambio Shimano a 7 rapporti, telaio in lega d'alluminio, ora in offerta con codice sconto e spedizione da Europa.

Abbiamo già accennato al fatto che FIIDO, con la fat bike M1, si pone l'obiettivo di proporre un prodotto al top ai propri utenti. La bici elettrica in questione infatti conserva i tratti caratteristici già visti sulle FIIDO, con la possibilità di piegare in due il telaio grazie alla cerniera frontale, ma migliora praticamente in ogni dettaglio. Tra le novità troviamo la presenza di ammortizzatori sia posteriori che anteriori, pneumatici da 20″ e cambio Shimano a 7 rapporti. Anche la batteria (e ragionevolmente l'autonomia) migliora, con una capienza di 12500 mAh ed un motore da 250W Brushless.

Il funzionamento, invece, ricalca il classico per le bici elettriche, con tre modalità tra cui assistita, pedalata classica e full electric. Inoltre, grazie al monitor presente sul manubrio, potrete tenere traccia di batteria rimanente e kilometri percorsi. Al netto della potenza, trasportare la e-bike sarà semplicissimo grazie alla possibilità di poterla piegare facilmente. Piegata, la bici, assume dimensioni particolarmente compatte da 96 x 45 x 79 cm.

Se siete interessati alla fat bike FIIDO M1, la bici elettrica del brand cinese è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying, con tanto di spedizione da Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato.

