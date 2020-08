Sebbene l'estate sia ormai verso le ultime battute, un bel giro in bici non ce lo toglie nessuno, specie dopo il lavoro o nel week end. E perché non farlo con la bici elettrica top Fiido D4S, qui la recensione, che torna ad un ottimo prezzo in sconto con Coupon e spedizione da Europa gratis?

Fiido D4S: la bici elettrica compatta torna in sconto con Coupon e spedizione da Europa gratis

La bici elettrica Fiido D4S è davvero quel che si dice un peso leggero, grazie ai suoi 18 kg, resa ancora più comoda dal fatto che è pieghevole. Le ruote da 20″ gonfiabili, il frame in lega di alluminio, il display LED per monitorare la velocità, la batteria con un'autonomia da 80 km e la velocità fino ai 25 Km/h la rendono sicuramente una delle migliori soluzioni sul mercato.

Ma quanto costa questo fedele alleato delle strade di città? La bici elettrica compatta e pieghevole Fiido D4S arriva in sconto con Coupon e spedizione da Europa gratis all'interessante prezzo di 583.50€. N.B. Nel caso non doveste visualizzare il codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .