La notte è il regno della nuova videocamera di sorveglianza del brand cinese. EZVIZ C3N è un'IP Camera dotata di visione notturna a colori, una soluzione da esterno dedicata ai più esigenti. Grazie alla tecnologia Smart Spotlight, la videocamera C3N può monitorare attivamente al buio in bianco e nero, per poi passare alla visione a colori quando viene rilevato un movimento umano. Ovviamente tramite le impostazioni dell'app companion sarà possibile scegliere tra la visione b/w, quella a colori o quella smart, in modo da poter settare la tipologia più adatta alle proprie esigenze.

Grazie all'algoritmo AI integrato EZVIZ C3N consente di rilevare con precisione l'attività umana (differenziandola da movimenti di animali o altro); grazie alla tecnologia PQ avanzata, i sensori smart sono in grado di regolare automaticamente la luminosità dell'immagine, in modo da evitare fenomeni di sovraesposizione, mantenendo i dettagli nitidi dei soggetti ripresi. Di seguito trovate un'immagine riassuntiva con le principali caratteristiche della nuova IP Camera.

La nuova IP Camera EZVIZ C3N – la prima due obiettivi con visione notturna a colori – è disponibile all'acquisto su Amazon con tanto di spedizione Prime ed in offerta grazie al codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto mentre inserendo il Coupon EZVIZC3NCAM il prezzo scenderà a 69.99€. Nel caso in cui non visualizziate il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

