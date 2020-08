Xiaomi compie 10 anni e, proprio come visto ieri con Banggood, tantissimi store stanno rendendo omaggio al brand con promozioni e codici sconto particolari. Oggi è la volta di eBay che per l'occasione ha lanciato un codice sconto del valore del 15% dedicato ad oltre 100 prodotti appartenenti al brand, tra smartphone, accessori, prodotti per smart home ed altro ancora. Vediamo più da vicino come utilizzare il coupon PXIAOMIT15.

Grazie al coupon PXIAOMIT15 potrai acquistare la nuovissima Mi TV Stick a 35€

Il nuovo codice sconto lanciato da eBay – PXIAOMIT15 – permetterà a tutti gli utenti di risparmiare il 15% su una vastissima selezione di prodotti a marchio Xiaomi. Come ogni codice sconto, anche PXIAOMIT15 va incontro ad alcune limitazioni, che sono le seguenti.

Sconto del 15%;

Sconto massimo: 50€;

Spesa minima: 10€;

Massimo 1 utilizzo per utente;

Fine coupon 26 agosto 2020.

Applicare il coupon, inoltre, sarà semplicissimo: non dovrete far altro che scegliere il prodotto da acquistare all'interno della selezione che troverete qui e procedere al check out. Sarà quindi lo stesso eBay a segnalarvi il coupon da applicare in fase di pagamento, alla voce coupon, permettendovi quindi di risparmiare il 15%.

Come anticipato, le offerte all'interno della pagina dedicata ne sono tantissime, non ci resta altro da fare che mostrarvi le più appetibili, direttamente in basso. Potrete tenervi aggiornati in tempo reale, invece, sul nostro canale Telegram dedicato ad eBay (@Gizdealsebay) con offerte che si seguiranno nei prossimi giorni.

Tutti i prezzi visualizzati sono da scontare di un ulteriore 15%

