I notebook low cost cinesi sono ormai una via sempre più battuta per chi cerca una produttività base e soprattutto un uso scolastico, sia per le specifiche, sia per il prezzo sempre molto vantaggioso. Uno di questi è senza dubbio BMAX X14, che su Banggood arriva in offerta lampo al minimo storico e si candida come uno dei migliori della sua categoria.

Il notebook low cost BMAX X14 è imbattibile al minimo storico in offerta lampo su Banggood

Guardando alle caratteristiche, che trovate anche nella recensione, ci troviamo davanti ad un notebook davvero sottile e compatto, che fa del BMAX X14 probabilmente un best buy della categoria. Il display IPS in Full HD da 14.1″, gli 8 GB di RAM, l'SSD da 256 GB, il Bluetooth 5.0 ed il peso di soli 1.4 kg lo rendono un portatile perfetto per la mobilità. In più, il SoC Gemini Lake Celeron N4100 da 1.1 GHz e la GPU Intel UHD Graphics 600 completano la dotazione.

Ma quanto costa quindi questo portatile compatto? Il notebook BMAX X14 è in offerta lampo su Banggood al minimo storico ad un prezzo di 216€, un costo davvero interessante se rapportato con i pari categoria. Ovviamente, onde evitare dogana, vi consigliamo di selezionare la spedizione EU Priority Line.

