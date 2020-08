Se siete in cerca di un Hub dedicato al MacBook Pro ma puntate a qualcosa di diverso dal solito, allora date un'occhiata alla nuova soluzione targata Baseus, un prodotto 9 in 1 che funge anche da rialzo per il vostro terminale, già disponibile in offerta con codice sconto.

L'Hub per MacBook Pro di Baseus è disponibile con codice sconto

Il dispositivo lanciato da Baseus è dedicato esclusivamente a MacBook Pro e a differenza dei classici Hub può essere utilizzato come supporto per il dispositivo di Apple. Il corpo può essere separato in due parti e agganciato ai bordi del notebook: in questo modo sarà possibile usufruire di nove porte posizionate lungo i lati, a portata di mano. In basso trovate alcune immagini che mostrano il dispositivo e le varie porte presenti.

Uno dei vantaggi del nuovo Hub di Baseus è la portabilità: si tratta infatti di un dispositivo super compatto e leggero, che potrà essere messo in borsa senza andare a gravare in termini di peso e spazio.

Il nuovo Hub Baseus 9 in 1 per MacBook Pro è disponibile in offerta sullo store GearBest grazie al codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare il codice oppure il box, provate a disattivare AdBlock.

