Huami negli ultimi anni si è imposta come una delle società più affidabili dal punto di vista degli smartwatch e, forse il modello più riuscito, per estetica e specifiche tecniche è stato Amazfit GTS. Se sapete di cosa stiamo parlando e siete interessati al prodotto, questo potrebbe essere il momento buono per acquistarlo: grazie al codice sconto esclusivo di Unieuro lo pagherete – infatti – 99€.

Amazfit GTS è in offerta con spedizione dall'Italia su Unieuro con codice sconto

Amazfit GTS ha riscosso un successo incredibile, molto probabilmente anche grazie alla somiglianza con Apple Watch. Tuttavia, nel corso del tempo, grazie anche agli interventi della community, GTS è riuscito a mostrare una discreta personalità ed ancora oggi, a distanza di mesi dal lancio, risulta essere tra i wearable più acquistati.

Tra le features di spicco troviamo un display OLED a colori da 1.65″ protetto da Corning Gorilla Glass, la possibilità di tracciare fedelmente fino a 12 modalità di sport grazie ai tantissimi sensori presenti all'interno, tra cui il duo GPS + Glonass. Inoltre, a dispetto di uno schermo ben definito, GTS presenta un'autonomia di tutto rispetto, in grado di accompagnarvi per diverse settimane. Per scoprirlo più nel dettaglio vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Lo smartwatch per gli sportivi Amazfit GTS è disponibile in offerta con codice sconto dall'e-commerce di Unieuro, ovviamente con spedizione dall'Italia (potrete scegliere anche il ritiro in negozio). In basso trovate il box per accedere alla pagina del prodotto, insieme al codice da utilizzare. NB: nel caso in cui non visualizziate il Coupon oppure il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

