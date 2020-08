In virtù dell'enorme successo riscontrato dalla serie UBook, CHUWI lancia un nuovo prodotto incentrato principalmente sulla qualità del display: stiamo parlando del CHUWI UBook X. Il nuovo prodotto del brand che avevamo anticipato lo scorso 29 luglio, presenta uno schermo rinnovato e, grazie al rapporto in 3:2 del display con risoluzione 2K si appresta ad essere un'ottima scelta per studio e lavoro in mobilità.

CHUWI UBook X punta tutto sul display 2K

Come abbiamo già accennato, il CHUWI UBook X è a tutti gli effetti un prodotto che segue le orme della serie di convertibili che hanno reso celebre l'azienda, basando le proprie prestazioni sul chip Intel N4100 con Turbo Frequency fino a 2.4 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD; il tutto condito da Windows 10.

Al centro dell'attenzione sono proprio le prestazioni del prodotto che, sfruttando proprio il chip Intel N4100 con Turbo Frequency è riuscito ad ottenere una valutazione interessante su Geekbench 4, totalizzando 1778 in single core e 5071 in multi Core. Allo stesso tempo, stesso tempo le valutazioni di CPU-Z hanno fatto riscontrare un punteggio in single thread di 169.1 e di 563.1 in multi thread. Ancora, CHUWI UBook X ha totalizzato un punteggio CPU di 167 cb su Cinebench R15.

La grande novità del prodotto rimane – chiaramente – la presenza del display da 12″ IPS con risoluzione in 2K (2160 x 1440 pixel). Lo schermo – touch – offre 4096 punti di pressione ed il supporto alla penna, il che lo rende un dispositivo ideale per scrittura manuale e disegno.

Come anticipato, CHUWI UBook X risulta essere un convertibile particolarmente interessante per chi necessita di un prodotto versatile e leggero grazie anche ad i suoi 9 mm di spessore e la costruzione in alluminio – magnesio che ne garantisce solidità e leggerezza. Il nuovo dispositivo di CHUWI è attualmente acquistabile sullo store ufficiale al prezzo di 390€, con tanto di penna dedicata e tastiera.

