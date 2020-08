Tracciare i positivi al Covid-19 è diventato sicuramente un'operazione importante e salutare al fine di evitare l'amplificazione dei contagi. Se in Italia questo è possibile tramite l'applicazione Immuni, presto potremo avere la tracciabilità attraverso il nostro smartwatch, che è il progetto a cui sta lavorando Bluetooth SIG.

Ecco come funziona la tracciabilità dei positivi di Bluetooth SIG sullo smartwatch

Se guardiamo a cosa abbiamo attualmente, il sistema di notifica di esposizione al contagio (ENS) rilasciato da Google e Apple per smartphone, che è alla base di Immuni, si basa sul Bluetooth a basso consumo energetico (BLE). Quanto sta progettando Bluetooth SIG utilizzerà sì questo standard, ma nel sottoinsieme “Servizio di rilevamento contatti BLE“, che andrà quindi ad aggiungere ai wearable, ed in grossa parte sugli smartwatch, la tracciabilità dei positivi, pur mantenendo la privacy e la protezione dati della ENS. A questo progetto sono a lavoro ben 130 aziende associate alla SIG, creando un gruppo chiamato ENWG (Gruppo di Lavoro per la notifica di esposizione).

A spiegare come questa tracciabilità ENS per il Covid su smartwatch possa tornare utile è la Professoressa di Fisica all'Università Tecnica di Monaco, Elisa Rescone: “Ci sono diversi gruppi di popolazione in cui è difficile gestire ed evitare la diffusione di malattie come COVID-19 a causa della relativamente bassa presenza degli smartphone, presentando quindi una sfida ardua di copertura per il sistema di notifica dell'esposizione basato su smartphone. Riteniamo che includere dispositivi indossabili in un ENS sarebbe un metodo molto efficace per estenderne la portata e supportare questi importanti gruppi“.

In tutto questo, Bluetooth SIG si dichiara fiduciosa del fatto che il sistema ENWG sarà disponibile nei prossimi mesi, seppur in via sperimentale. Ovviamente, tutte le aziende associate ne avranno accesso immediato, creando un supporto importante per migliorarne la gestione.

