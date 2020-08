Con la ripresa del ritmo quotidiano post-vacanze di agosto, è tempo di iniziare ad acquistare i giusti prodotti per ripartire al massimo. Proprio per questo, Banggood, in occasione del suo 14° anniversario, fino al 12 settembre 2020 lancia 9/9 Vip Day con tanti bonus e sconti per gli utenti VIP vecchi e nuovi.

Banggood 9/9 Vip Day: ecco tutte le modalità

Banggood non ha badato a sconti con Coupon e bonus dedicati al VIP Day dedicato non solo al 14° anniversario dell'e-commerce, ma che sarà ospitato ogni 9 del mese, dove si potrà accedere ai privilegi VIP del programma fedeltà dello store. Se non lo siete ancora, diventare membri vi farà entrare in una serie di agevolazioni sugli acquisti molto interessanti come i 20$ di Coupon all'iscrizione e vari prodotti a prezzo scontatissimo.

Oltre a questo, Banggood ha impostato quattro sezioni di sconti dedicati fino al 12 settembre 2020, che riguarderanno i top brand, gli hot seller ed i nuovi arrivi, di cui vi lasceremo i link qui sotto.

Partiamo con il link dedicato proprio all'evento 9/9 VIP Day, dove avrete una panoramica dedicata delle varie iniziative.

Banggood 9/9 VIP Day Generale | Link

Se invece volete dare un'occhiata diretta per i top brand, il link dedicato è quello che trovate di seguito.

Banggood 9/9 VIP Day Top Brand | Link

Quanto agli hot sale che troverete su Banggood con sconti molto interessanti dai migliori store dell'e-commerce, il collegamento è il seguente.

Banggood 9/9 VIP Day Hot Sellers | Link

Infine, per gli sconti sui nuovi arrivati, Banggood ha dedicato una sezione apposita dove troverete quelli più accattivanti, sempre nel link dedicato.

Banggood 9/9 VIP Day New Arrives | Link

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu