ASUS ZenFone 7 sarà il flagship più economico con Snapdragon 865+

La gamma ZenFone negli anni si è evoluta al punto da rappresentare finalmente una validissima alternativa ad altri brand. La scelta di ASUS di portare un'interfaccia seriamente snellita ed un design molto accattivante, ha permesso di tornare a guardare ai flagship del marchio taiwanese. ZenFone 7 pare non essere da meno, almeno stando a quanto riportato nelle prime indiscrezioni in merito a specifiche e prezzo, che lo rendono il dispositivo con Snapdragon 865+ più economico sul mercato.

Aggiornamento 18/08 ore 15.45: ZenFone 7 passa su GeekBench e conferma quanto dichiarato da Quandt, cioè che sarà dotato del SoC Snapdragon 865+ e 8 GB di RAM, almeno per la versione top. Trovate tutto in fondo all'articolo.

ASUS ZenFone 7: Roland Quandt si sbilancia su specifiche e prezzo

499 for the 6/128 variant. — Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020

Nelle scorse ore ASUS ZenFone 7 ha ricevuto la data fissata per la presentazione, che avverrà tra poco più di una settimana. Qualche specifica in merito è già trapelata, ma Roland Quandt – spesso molto affidabile in termini di leak e notizie – ha aggiustato il tiro definendo alcune specifiche della scheda tecnica per SoC, memoria e addirittura un'indiscrezione sul prezzo.

Infatti, se prima si credeva che lo ZenFone 7 arrivasse con lo Snapdragon 865, Quandt ha dichiarato che ci sarà invece il fratello maggiore 865+, che è stato riservato anche all'ASUS ROG Phone 3. Per la memoria, egli dichiara che ci saranno 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Andando poi sul prezzo, si sbilancia dicendo che la versione da 6/128 costerà 499€, mentre quella da 8/256 avrà un costo molto interessante di 549€, che lo renderebbe effettivamente il più economico sul mercato con quel processore.

GeekBench conferma SoC e RAM del flagship di ASUS | Aggiornamento 18/08 ore 15.45

A confermare le parole di Roland Quandt su ZenFone 7 arriva il servizio di benchmark GeekBench, che rivela che il SoC sarà effettivamente il Qualcomm Snapdragon 865+ e che la RAM sarà da 8 GB. I leaker sono riusciti a risalire al processore top gamma grazie al codice sorgente, in cui è riportata la frequenza di clock a 3.09 GHz, tipica di questa CPU. Inoltre, sono stati riportati i risultati in Single e Multi Core, in cui ha totalizzato 961 e 3352, risultati decisamente alti per gli standard della piattaforma.

Non sappiamo se queste notizie in merito al prezzo e le specifiche di ASUS ZenFone 7 sono confermate e se i due tagli di memoria si riferiscano allo stesso telefono, che potrebbe anche arrivare in versione Z o Pro. Non resta che attendere il 26 agosto 2020, dove confermeranno o smentiranno tutte le indiscrezioni.

