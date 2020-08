ASUS ZenFone 7 Pro: scarica gli sfondi ufficiali | Download

ASUS ZenFone 7 e 7 Pro sono stati presentati ufficialmente, portando sul piatto diverse novità dal lato hardware. Bisognerà attendere ancora per vederli in vendita in Italia, ma nel frattempo potete averne un assaggio con gli sfondi ufficiali. Ad ogni nuova uscita, specialmente quando si parla di flagship, i produttori creano wallpaper ad hoc. Pur essendo stati lanciati su ZenFone 7, potete tranquillamente scaricarli ed usarli sul vostro dispositivo, qualunque esso sia.

LEGGI ANCHE:

ROG Phone 3: scarica sfondi ufficiali e Live Wallpaper | Download

Ecco gli sfondi ufficiali disponibili su ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

Gli sfondi ufficiali di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro sono di vario tipo, partendo da quelli più simbolici dei nuovi top di gamma. Oltre a quelli contrassegnati dal numero 7 (disponibili anche senza numero), ne troviamo di altri più astratti, concentrati su colori e forme geometriche. Ma ci sono anche sfondi a tema naturale, con protagonisti dei bellissimi paesaggi e panorami. Quelli che vedete qua sopra sono soltanto una selezione e in dimensioni compresse. Se foste interessati, potete scaricarli tutti e 29 in dimensione originale direttamente dal link Google Drive che trovate qua sotto.

Scarica gli sfondi ufficiali di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu