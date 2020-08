ASUS ZenFone 7 e 7 Pro: foto, scheda tecnica e prezzo | Leak

La gamma ZenFone negli anni si è evoluta al punto da rappresentare finalmente una validissima alternativa ad altri brand. La scelta di ASUS di portare un'interfaccia seriamente snellita ed un design molto accattivante, ha permesso di tornare a guardare ai flagship del marchio taiwanese. ZenFone 7 pare non essere da meno, almeno stando a quanto riportato nelle prime indiscrezioni in merito a specifiche e prezzo, che lo rendono il dispositivo con Snapdragon 865+ più economico sul mercato.

Aggiornamento 23/08: dopo le prime foto dal vivo, compare in rete la scheda tecnica di ZenFone 7. Trovate tutto a fine articolo.

ASUS ZenFone 7: Roland Quandt si sbilancia su specifiche e prezzo

499 for the 6/128 variant. — Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020

Nelle scorse ore ASUS ZenFone 7 ha ricevuto la data fissata per la presentazione, che avverrà tra poco più di una settimana. Qualche specifica in merito è già trapelata, ma Roland Quandt – spesso molto affidabile in termini di leak e notizie – ha aggiustato il tiro definendo alcune specifiche della scheda tecnica per SoC, memoria e addirittura un'indiscrezione sul prezzo.

Infatti, se prima si credeva che lo ZenFone 7 arrivasse con lo Snapdragon 865, Quandt ha dichiarato che ci sarà invece il fratello maggiore 865+, che è stato riservato anche all'ASUS ROG Phone 3. Per la memoria, egli dichiara che ci saranno 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Andando poi sul prezzo, si sbilancia dicendo che la versione da 6/128 GB costerà 499€, mentre quella da 8/256 GB avrà un costo molto interessante di 549€, che lo renderebbe effettivamente il più economico sul mercato con quel processore.

GeekBench conferma SoC e RAM di ZenFone 7 | Aggiornamento 18/08

A confermare le parole di Roland Quandt su ZenFone 7 arriva il servizio di benchmark GeekBench, che rivela che il SoC sarà effettivamente il Qualcomm Snapdragon 865+ e che la RAM sarà da 8 GB. I leaker sono riusciti a risalire al processore top gamma grazie al codice sorgente, in cui è riportata la frequenza di clock a 3.09 GHz, tipica di questa CPU. Inoltre, sono stati riportati i risultati in Single e Multi Core, in cui ha totalizzato 961 e 3352, risultati decisamente alti per gli standard della piattaforma.

Non sappiamo se queste notizie in merito al prezzo e le specifiche di ASUS ZenFone 7 sono confermate e se i due tagli di memoria si riferiscano allo stesso telefono, che potrebbe anche arrivare in versione Z o Pro. Non resta che attendere il 26 agosto 2020, dove confermeranno o smentiranno tutte le indiscrezioni.

Il ritorno della flip camera | Aggiornamento 19/08

Ebbene sì: anche ASUS ZenFone 7 farà uso della flip camera che tanto ha caratterizzato la serie precedente. A farcelo scoprire non è un leak, bensì il video teaser postato ufficialmente dalla pagina tedesca di ASUS. A sottolinearlo è anche l'hashtag utilizzato, “Flip Deine Welt“, in inglese “Flip Your World“.

Svelata la scheda tecnica | Aggiornamento 19/08

Tramite il codice sorgente del kernel è stata sviscerata buona parte della scheda tecnica che dovremmo trovare su ASUS ZenFone 7. In primis viene sottolineato che il modello base avrà lo Snapdragon 865, mentre il Pro lo Snapdragon 865+. Per entrambi si menziona l'espandibilità della memoria tramite supporto microSD. Parlando di schermo, è un'unità BOE con tecnologia LCD da 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) ma soltanto a 60 Hz. Il sensore d'impronte viene fornito da Goodix e, essendo un LCD, sarà implementato dietro o a lato.

Sul retro troveremo una tripla fotocamera con meccanismo rotante, comprensiva di grandangolare e sensore ToF. Niente da fare, quindi, per la presenza di un teleobiettivo, sottolineando come ZenFone 7 non sarà un top di gamma all'altezza dei migliori camera phone. Il primario sarà un Sony IMX686 da 64 MP, lo stesso del ROG Phone 3 di ASUS, con sensore da 1/1.72″ e pixel da 0.8 µm. La grandangolare, invece, sarà un Sony IMX363 da 12 MP con sensore da 1/2.55″ e pixel da 1.4 µm, lo stesso di Google Pixel 4.

Ecco le foto reali | Aggiornamento 22/08

In vista della presentazione ufficiale che avrà luogo fra pochi giorni, c'è già chi ha ASUS ZenFone 7 in mano e ce lo fa sapere con queste foto dal vivo. Oltre alla confezione di vendita, possiamo ammirare la livrea estetica dello smartphone, con una bella colorazione cangiante blu scuro. Vediamo anche la flip camera, questa volta completa dei succitati tre sensori della fotocamera.

Aggiornamento 23/08

Ci mancava soltanto la confezione di ASUS ZenFone 7 a fare la sua comparsa in rete. Il nome in codice ASUS ZS670KS corrisponde e quindi possiamo dare un'occhiata alle specifiche indicate, diverse rispetto a quanto trapelato nei rumors. Qua viene indicato uno schermo da 6,67″ Full HD+ anziché da 6,4″: potremmo pensare che si tratti del più grande ZenFone 7 Pro, ma c'è un particolare che ce lo fa escludere. Il chipset indicato è lo Snapdragon 865, mentre è previsto che il Pro si fregi della sua variante Plus.

Proseguendo, troviamo indicati 8 GB di RAM e 128 GB di storage, oltre al supporto 5G e dual SIM e la tripla fotocamera da 64+12+8 MP. Quest'ultimo dettaglio cambierebbe nuovamente le carte in tavola, dato che si parlava del terzo come di un sensore ToF. Ma la conta dei MP ci fa propendere per la presenza di un teleobiettivo 2x, oltre al grandangolare.

