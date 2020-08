Presentati poche ore fa, i nuovi flagship di ASUS, Zenfone 7 e 7 Pro, sembrano davvero essere il prodotto che può convincere una bella fetta di utenza nel mercato smartphone. Il brand, dal canto suo, ha comunque rassicurato gli interessati sul fatto che la disponibilità dei due top di gamma non sarà esigua come quella per il precedente Zenfone 6.

Zenfone 7: ASUS non si farà trovare impreparata nella lavorazione del metallo liquido per la Flip Camera

Dietro alla decisione di ASUS di annunciare una maggiore disponibilità dei nuovi Zenfone 7 e 7 Pro c'è quanto avvenuto l'anno scorso con il 6, dato che il top gamma 2019 aveva scorte limitate a causa della fin troppo complessa lavorazione del metallo liquido di cui è fatta l'iconica Flip Camera. Infatti, essendo serializzati, i moduli fotocamera potevano essere abbinati solo allo smartphone corrispondente e nel caso l'assemblaggio non fosse stato corretto, andavano cestinati. Indi per cui, le scorte si sono ridotte drasticamente.

Ma ASUS pare aver imparato la lezione e quindi nel processo di lavorazione si farà più attenzione a questi dettagli, andando così a creare una più alta disponibilità per Zenfone 7. Anche al lancio, in ogni caso, la fornitura sarà più ampia e quindi gli utenti che vorranno acquistarlo potranno farlo più tranquillamente, ovviamente sempre in base alla domanda che ogni singolo mercato avrà.

