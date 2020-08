ASUS ZenFone 7: ecco la data ufficiale di lancio

Ne abbiamo parlato per diversi mesi e, finalmente, ASUS ZenFone 7 è pronto a debuttare sul mercato. Molti leaker, durante questo periodo, hanno provato a fantasticare su questo nuovo prodotto, di cui attualmente sappiamo ancora relativamente poco. Nonostante nelle ultime ore sia uscita la data ufficiale di presentazione dello smartphone, dunque, le news sono più o meno le stesse. Vediamo in dettaglio, quindi, il giorno in cui potremo osservare dal vivo questo nuovo dispositivo, che di fatto andrà ad affiancarsi al futuro ASUS Rog Phone 3.

ASUS ZenFone 7 verrà presentato a Taiwan

Su YouTube è comparsa, poco fa, la diretta streaming dell'evento di presentazione di ZenFone 7. Qui viene riportata la data, ovvero il 26 agosto 2020, giorno in cui avremo modo di scoprire tutto sul nuovo flagship del brand. Al momento, però, non abbiamo ancora informazioni aggiuntive circa la scheda tecnica o i Paesi in cui effettivamente lo smartphone verrà commercializzato. Siamo fiduciosi del fatto, però, che questo possa arrivare anche sul nostro territorio.

Al momento pensiamo che ZenFone 7 possa mostrare lo stesso meccanismo del suo predecessore in merito al comparto fotografico. Quasi sicuramente, poi, a bordo troverà spazio un SoC Snapdragon 865 e ben 5.000 mAh di batteria, che speriamo possano garantire l'autonomia di ZenFone 6. A bordo, poi, dovremmo avere anche il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0 e ben 512GB di memoria interna. Attendiamo, però, di saperne di più in occasione del lancio ufficiale.

