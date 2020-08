ASUS, dopo ROG Phone 3 e ZenFone 7, vuole anche la fascia media | Leak

Dando un'occhiata agli smartphone usciti in quest'ultimo periodo troviamo alcune interessanti soluzioni, soprattutto in casa ASUS. Da poco, infatti, sono stati lanciati sul mercato due veri top di gamma, ovvero ROG Phone 3 e ASUS ZenFone 7. Si tratta, quindi, di due device che promettono molto bene, anche nei prossimi mesi, dando del filo da torcere anche ai brand più blasonati. Nonostante questo, però, pare che l'azienda sia intenzionata a conquistare anche altri mercati, proponendosi nella fascia medio-bassa.

ASUS è al lavoro su Lito, Lagoon, Bengal e Scuba

•Lito (Snapdragon 765G 5G)

•Lagoon (Snapdragon 690 5G)

•Bengal (Snapdragon 662 or 460)

Non abbiamo ancora molte informazioni riguardo questi modelli, ma pare che l'azienda sia intenzionata a lavorare anche sulla fascia media. Da qui, dunque, vengono fuori i nomi sopra citati, ovvero Lito, Lagoon, Bengal e Scuba. Dovrebbe trattarsi, infatti, dei nomi in codice di nuovi smartphone, in arrivo probabilmente nel corso dei prossimi mesi, almeno stando ai leak più recenti. Dando un'occhiata proprio a quest'ultimo, infatti, potremmo cominciare a farci un'idea su che cosa ci aspetterà in futuro.

All'interno di questo leak vediamo come “Lito” stia ad indicare un device munito, probabilmente, di un SoC Snapdragon 765G 5G. Con “Lagoon”, invece, dovremmo essere al cospetto di uno smartphone dotato di uno Snapdragon 690 5G, per proseguire poi con “Bengal” dotato di uno Snapdragon 662/460 e, infine, “Scuba” che dovrebbe implementare un SoC Snapdragon della serie 200. Che sia arrivato il momento per il ritorno della famiglia ASUS Max?

