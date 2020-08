Negli ultimi anni è diventato molto comune coniugare lo studio con i notebook al fine di ottenere un'esperienza più completa e soprattutto immediata. ASUS è da sempre uno dei brand più attenti alle esigenze di tutta l'utenza e per preparare meglio il ritorno a scuola ha riservato per il suo Back To School tre modelli interessanti per prezzo e specifiche come Chromebook C425, E410 e TUF Gaming A15.

ASUS: ecco tutta la selezione di notebook per il Back To School

Chromebook C425

La prima soluzione che ASUS propone è sicuramente quella più particolare, cioè Chromebook C425, un notebook pensato con il sistema operativo ideato da Google per i PC portatili, che non necessita di un hardware potentissimo ma che garantisce ottime prestazioni. In ogni caso, il chipset integrato Pentium Gold 4415Y restituisce il giusto apporto per la produttività che può essere quella di un foglio di Word o Excel, in questo caso Google Documenti, Fogli ed altri della G Suite. In più, esso è convertibile a 180°, così da permettere lavori di disegno base. Completano le specifiche hardware troviamo 4 GB di RAM e 128 GB eMMC.

E410

Tornando alle soluzioni Windows 10, interessante è sicuramente il nuovo ASUS E410, che coniuga la leggerezza e la portabilità di un 14″ alle ultime tecnologie del brand. Infatti, esso è munito del sistema NumberPad per utilizzare il tastierino numerico sul touchpad. Per quanto riguarda l'hardware, per un utilizzo base dei maggiori applicativi per lo studio il chip Pentium Silver N5000 garantisce silenziosità e prestazioni. Per quanto riguarda le memorie, fino ad 8 GB di RAM e fino a 512 GB SSD.

TUF Gaming A15

Passando poi a soluzioni decisamente più potenti, il brand propone una soluzione che unisce studio, lavoro e gaming in un'unica macchina che è l'ASUS TUF Gaming A15, che porta con sé specifiche di grande livello, come i nuovi processori AMD Ryzen Serie 4000H, fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz, un display 15.6″ Full HD IPS anti-riflesso fino a 144 Hz, una GPU NVidia GeForce fino alla RTX 2060 con VRAM GDDR6 da 6 GB ed uno storage diviso fino ad un 1 TB SSD collegato ad un HDD da 1 TB SATA. Insomma, non vi mancherà proprio nulla, magari accompagnato dal campione del gaming mobile ROG Phone 3.

ASUS Back to School – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda la disponibilità dell'ASUS Chromebook C425, esso sarà disponibile a breve all'acquisto su Amazon ad un prezzo di 499€, mentre E410 e TUF Gaming A15 avranno un prezzo a partire da 299€ e 1099€, ma non è stata ancora comunicata la data di uscita.

