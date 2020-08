ASUS Mini PC ProArt PA90 è un mostro di potenza: aperte le prevendite in Cina

Ovviamente ASUS non si occupa solo di smartphone e monitor da gaming. Molto spesso, però, questi sono i prodotti che attirano di più sul mercato e di cui, in fondo, si parla maggiormente. Dall'altra parte, però, l'azienda è impegnata anche nello sviluppo di soluzioni dedicate ai professionisti di molti settori, anche quelli creativi. Motivo per cui, da diversi anni, ha deciso di produrre workstation particolari, dotate di una potenza non indifferente, come lo stesso ASUS Mini PC ProArt PA90 che ora è in prevendita in Cina.



ASUS ProArt PA90 possiede una NVIDIA Quadro P4000



Dando un'occhiata al design di questo prodotto, ci troviamo di fronte ad un piccolo gioiellino di ingegneria. All'interno di questa struttura, infatti, trova spazio un hardware di altissimo livello, dedicato ai creativi. Non manca, infatti, un SoC Intel di nona generazione, nello specifico la versione Intel® Core™ i9-9900K. Ad accompagnare questa componente, troviamo una scheda grafica NVIDIA Quadro P4000, coadiuvata dalla presenza di almeno 8GB di RAM DDR4 da 2666/2400MHz.

Nonostante tutto, questa macchina è molto silenziosa, sprigionando 25,5 dB quando è a basso regime e 32 dB quando è sotto carico elevato. Non mancano, inoltre, diverse porte di input/output sul retro, che la rendono ancor più una macchina molto versatile. Vi lasciamo più in basso la scheda tecnica del prodotto, non prima però di avervi informato dell'apertura dei preordini in Cina per la versione più accessoriata, al prezzo di 27.999 yuan, dunque 3.434 euro circa.

Scheda Tecnica

Sistema Operativo: Windows 10 Pro – ASUS recommends Windows 10 Pro for business;

Windows 10 Pro – ASUS recommends Windows 10 Pro for business; CPU: Intel Core i9-9900K/i7-9700K/i5-9400;

Chipset: Intel Z390;

Intel Z390; Grafica: NVIDIA Quadro P4000/NVIDIA Quadro P2000/NVIDIA GeForce RTX 2060/NVIDIA Quadro RTX4000;

Memoria: 8GB (fino a 64GB) DDR4 a 2666/2400MHz;

8GB (fino a 64GB) DDR4 a 2666/2400MHz; Storage: 2.5″ 500GB o 1TB SATA 6Gb/s Hard Drive, 128GB (fino a 512GB) M.2 SATA SSD, 256GB (fino a 512GB) M.2 PCIe NVMe SSD;

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth® 5.0;

802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth® 5.0; Porte I/O Pannello Frontale: 2x USB 3.1Gen 2, 1 x audio jack, 1 x microfono;

Porte I/O Posteriori: 2 x USB 3.1 Gen 2 , 4 x DisplayPort, 1 x RJ45 LAN, 2 x DC-in, 2 x External Wi-Fi antenna, 1 x Audio Jack(s) , 4 x DisplayPort or 2 x HDMI + 1 x DisplayPort, 3 x DisplayPort + 1 x VirtualLink, 2 x Thunderbolt® 3;

2 x USB 3.1 Gen 2 , 4 x DisplayPort, 1 x RJ45 LAN, 2 x DC-in, 2 x External Wi-Fi antenna, 1 x Audio Jack(s) , 4 x DisplayPort or 2 x HDMI + 1 x DisplayPort, 3 x DisplayPort + 1 x VirtualLink, 2 x Thunderbolt® 3; Potenza: 230 W + 230 W alimentatore;

Dimensioni: 176 x 176 x 365 mm;

176 x 176 x 365 mm; Peso: 5.8 kg;

Colore: Midnight Blue;

