Ci siamo, Amazon compie un altro passo verso il settore dell'elettronica di consumo, o meglio nel settore wearable. Il colosso dell'e-commerce infatti, ha appena presentato la nuova smartband Halo, una fitness tracker in grado di scanner del corpo 3D e Alexa integrata tra le specifiche principali ed un prezzo in linea con quello che offre, andando in diretta concorrenza con Amazfit e Xiaomi.

Amazon Halo: tutto su specifiche, prezzo e uscita della prima smartband della compagnia di Jeff Bezos

Come si presenta nel design la nuova fitness tracker del gigante dell'e-commerce? A dirla tutta, la smartband Amazon Halo può sembrare un passo “indietro” a primo impatto, ma recupera tutto grazie alle sue specifiche. Infatti, essa è sprovvista di display, caratteristica fondamentale oggi per tutto il resto del settore degli indossabili da polso. Questo però potrebbe non essere affatto un problema, visto che Halo fa dello scanner del corpo in 3D e dell'integrazione dell'assistente vocale Alexa, in grado di riconoscere perfettamente la nostra voce.

Non manca poi sensoristica come accelerometro, cardiofrequenziometro e rilevatore di temperatura corporea, monitorabili poi tramite l'app dedicata Amazon Halo, oltre a due microfoni utili per le indicazioni vocali personalizzate. Proprio i microfoni inoltre sono pensati per la massima privacy, dato che, come rivelano gli insider: “I campioni vocali vengono sempre analizzati localmente sul telefono del cliente ed eliminati automaticamente dopo l'elaborazione: nessuno, nemmeno il cliente, li sente“. Tra l'altro i microfoni sono anhe disattivabili. Tornando poi allo scanner 3D del corpo, Amazon Halo è l'ideale per misurare l'indice di massa corporea che necessità comunque foto scattate dall'app personale. Infine, resiste in acqua fino a 5 ATM. La batteria ha una durata garantita di una settimana caricandola in soli 90 minuti.

Ma quanto costa la nuova rivali delle smartband di Amazfit e Xiaomi? La nuova Amazon Halo arriva negli Stati Uniti ad un interessante prezzo di 65$ (circa 56 €), costo in accesso anticipato. La distribuzione regolare ha un prezzo di 99$ (circa 83 €). Non è escluso arrivi anche in Italia, come altri prodotti del brand.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu