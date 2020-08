L’app Amazfit cambia nome in Zepp: ecco la novità di Huami

In queste ore si è generata un po' di confusione dietro all'app Amazfit, dato che recandosi sul Google Play Store si trova la dicitura Zepp. Questo perché il produttore Huami ha deciso di cambiare nome alla propria app ufficiale, con cui gli utenti possono gestire i propri dispositivi indossabili. Come indicato nella descrizione dell'app, a partire dal prossimo 25 agosto 2020 avverrà questo cambiamento, ma ad alcuni è già avvenuto in queste ore. La modifica non riguarderà esclusivamente il nome, ma anche il logo dell'app, come potete vedere nello screenshot sottostante.

LEGGI ANCHE:

Huami continua a crescere nel 2020, nonostante la situazione globale

Amazfit cambia nome in Zepp: ecco la nuova versione dell'app ufficiale di Huami

Questo è il messaggio pubblicato da Huami in merito al passaggio da Amazfit a Zepp:

“Per offrire un'esperienza di gestione della salute più completa e professionale a un pubblico più ampio, l'app Amazfit verrà ufficialmente ribattezzata “Zepp” a partire dal 25 agosto 2020. Ciò includerà anche una nuova icona dell'app. I tuoi dispositivi Amazfit continueranno a funzionare normalmente con l'app rinominata e aggiornata.“

Che cos'è Zepp?

A questo punto ci si potrebbe legittimamente chiedere: ma perché Zepp? Per chi non lo sapesse, giusto qualche giorno fa è stato presentato ufficialmente Amazfit Zepp E, il nuovo modello di smartwatch targato Huami proposto in due varianti ben differenti. E a questo punto ci viene da ipotizzare che Zepp sarà una vera e propria famiglia di dispositivi, sotto cui far rientrare alcuni dei futuri modelli.

Quale app usare per il mio Amazfit?

Trattandosi esclusivamente di un cambio di nomenclatura, potete tranquillamente continuare ad usare l'app ufficiale Zepp (ex Amazfit). La trovate in forma gratuita sugli store Android ed iOS:

Tramite l'ausilio di Zepp potrete continuare a fare tutto ciò che vi metteva a disposizione l'app Amazfit. Le features principali comprendono il monitoraggio dei dati di salute, l'analisi degli esercizi svolti e la gestione delle funzionalità smart, come notifiche, cambio delle watch faces, widget ed altro ancora.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu