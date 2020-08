Amazfit X arriva su Xiaomi YouPin e si mostra più da vicino in queste immagini dal vivo

La campagna su Indiegogo dedicata ad Amazfit X è stata un successo, tanto da spingere Huami a puntare ancora di più sul suo “concept watch”, introducendo anche nuove funzionalità. Se avete scelto di puntare sul nuovissimo indossabile della compagnia cinese vi toccherà pazientare che le spedizioni facciano il loro corso: queste sono previste per il mese di ottobre 2020 e se proprio non ce la fate ad attendere l'arrivo del wearable futuristico, eccovi una galleria di immagini dal vivo che ce ne mostrano il design a tutto tondo.

Amazfit X dal vivo: eccolo in nuove immagini hands-on, in occasione del debutto su Xiaomi Youpin

Il nuovo Amazfit X ha debuttato oggi – 25 agosto – su Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun. Proprio per questo motivo, il dispositivo è finalmente giunto nella mani dei media cinesi e di conseguenza ecco fioccare i primi commenti e una valanga di immagini dal vivo.

1 di 4

Il display curvo, il corpo in titanio: tutto contribuisce a dare l'impressione di essere nel futuro. Il pannello non è “solo” curvo, ma supera il polso, andando a coprire buona parte dello stesso. Per ottenere questo risultato, il vetro protettivo presente a bordo è stato lavorato con un particolare processo di piegatura a caldo, tramite 6 fasi ed una temperatura intorno ai 700°C. Come anticipato poco sopra, il corpo di Amazfit X è realizzato in lega di titanio TC4, materiale leggero e resistente.

1 di 7

Anche la batteria all'interno del dispositivo è curva, in modo da sfruttare appieno lo spazio interno e non dover “risparmiare” con un'unità dalla capienza minore. Secondo quanto riportato da Huami, Amazfit X è in grado di raggiungere i 7 giorni di autonomia con un utilizzo normale.

Ovviamente non mancano le classiche funzionalità dedicate al fitness e alla salute, il monitoraggio dell'attività cardiaca, il supporto ai pagamenti mobile tramite NFC. Allora, piaciuto il tour fotografico del concept watch di Huami? Avete partecipato alla campagna su Indiegogo e ora siete in attesa di ricevere il vostro nuovo indossabile? Fatecelo sapere nei commenti in basso!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu