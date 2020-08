Nei giorni scorsi si è parlato tanto del grande cambiamento di Huami, con “l'arrivo” dell'applicazione Zepp, dedicata ai dispositivi Amazfit (qui trovate tutti i dettagli riguardo questa novità). Nel frattempo l'app in questione ci svela qualche dettaglio sulla prima bilancia smart del brand cinese, in arrivo con il nome di Amazfit Smart Scale e dotata di interessanti funzionalità. Riuscirà Huami a competere con Xiaomi anche da questo punto di vista?

Amazfit Smart Scale è la bilancia smart di Huami e i primi dettagli ci arrivano dall'applicazione Zepp

Parlare di competizione forse non è opportuno, ma certo è che con l'arrivo delle prime notizie in merito alla prossima Amazfit Band 6 le cose si sono fatte piccanti. Huami è pronta a lanciarsi a tutto tondo nel settore del benessere e dello sport tramite tecnologia smart e le indiscrezioni dedicate alla bilancia Amazfit Smart Scale ne sono una prova lampante. Il dispositivo è stato svelato dall'applicazione Zepp, la quale illustra anche tutta una serie di caratteristiche davvero niente male.

La bilancia smart di Amazfit arriva con una modalità baby, utilissima per pesare in modo facile ed intuitivo i più piccoli. Oltre a questa feature sono presenti anche altre novità come la possibilità di effettuare la misurazione dell'equilibrio su un piede, della massa muscolare, di quella ossea, del BMI e del metabolismo basale.

In termini di design, similmente a Xiaomi, Huami abbraccia un look minimale, ma preferisce una colorazione nera (forse più elegante rispetto al classico bianco dei vari prodotti della casa di Lei Jun). Inoltre il display presente sulla parte superiore sembra abbastanza ampio, in modo da poter leggere tutte le informazioni senza sforzo.

Come si evince anche dalle immagini sarà presente anche una modalità Ospite, in modo da memorizzare i dati di persone non registrate in precedenza. Purtroppo i dettagli in merito ad Amazfit Smart Scale finiscono qui. Per quanto riguarda il periodo di uscita, Huami ha annunciato l'arrivo di nuovi prodotti in autunno ma a parte quest'informazione manca una data precisa.

