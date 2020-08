Amazfit Neo debutta su AliExpress con un look in stile Casio e un prezzo da urlo

Nelle scorse settimane un nuovo smartwatch di Huami è stato scoperto grazie all'applicazione ufficiale (ora conosciuta come Zepp). Il dispositivo si presenta con un look che ricorda il precedente Ares, anche se in realtà la vera ispirazione sembra essere Casio, grazie ad uno stile retrò particolarmente appetibile e ormai diventato iconico. Se siete pronti a conoscere il nuovo Amazfit Neo, allora sarete di certo felici di sapere che il wearable è già disponibile su AliExpress con tanto di codice sconto dedicato: diamo un'occhiata al design, le caratteristiche ed il prezzo di vendita di questa novità!

Amazfit Neo spunta a sorpresa su AliExpress: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo

Design e caratteristiche del nuovo smartwatch

Fin dalle prime battute è impossibile non notare il rimando al classico stile di Casio, uno dei dettagli che più salta all'occhio osservando il design di Amazfit Neo. L'indossabile si presenta con un display LCD STN (non a colori) da 1.2″, un corpo realizzato in plastica ed un peso di 32 grammi. Lato connettività non manca il Bluetooth 5.0 mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da da 160 mAh, in grado di offrire fino a 28 giorni (con un utilizzo tipico).

Ovviamente lo smartwatch non si fa mancare un'anima sportiva, grazie alla possibilità di monitorare calorie, passi e scegliere tra tre modalità legate al fitness (corsa, camminata e bici). Presente all'appello anche il monitoraggio dell'attività cardiaca (tramite sensore PPG) e quello del sonno, mentre l'impermeabilità è garantita fino a 5 ATM. Se ve lo state chiedendo, non manca nemmeno il supporto alle ricezione delle notifiche (per chiamate, messaggi ed altre app).

Come riscattare il codice sconto dedicato ad Amazfit Neo

Nonostante Huami non si sia ancora pronunciata sul nuovo modello, Amazfit Neo è disponibile in preorder su AliExpress tramite lo shop ufficiale di Amazfit presente sulla piattaforma (lo trovate qui), con tanto di codice sconto dedicato che farà scendere il prezzo rendendolo particolarmente goloso. Per risparmiare sarà necessario inserire il Coupon AMAZFITNEO e cliccare il pulsante per il Coupon venditore come mostrato nell'immagine in alto. Infine, pagando con AliPay si riceverà un ulteriore sconto di 2€. In questo modo il prezzo finale sarà di soli 32.4€, una cifra davvero interessante per questo wearble dal look retro.

