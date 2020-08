Amazfit GTS 2, GTR 2 e Neo confermati dall’app ufficiale

Se pensavate che la nuova Band 6 sarebbe stata l'unica novità in arrivo per il brand cinese, dovrete ricredermi. Quest'oggi arriva un leak di tutti rispetto dedicato ai prossimi smartwatch targati Huami, con un trittico di indossabili in dirittura d'arrivo: si tratta di Amazfit GTS 2, GTR 2 ed un modello inedito chiamato Neo, tutti scovati grazie all'app ufficiale dell'azienda.

Amazfit GTS 2, GTR 2 e Neo sono i tre nuovi smartwatch in arrivo per Huami

Visto il successo dei primi modelli GTS e GTR, era impensabile che Huami non decidesse di lanciare Amazfit GTS 2 e GTR 2. E infatti, scavando nel codice dell'applicazione ufficiale del brand sono venuti fuori ben tre modelli, anche se per il momento i dettagli sono praticamente pari a zero (a parte i nomi). Insieme dispositivi già citati – rispettivamente con i nomi in codice Newton e Lisbon – sembra che Huami lancerà anche un terzo wearable, forse il più misterioso del trittico.

Amazfit Neo, questo il nome del device, compare con il nome in codice Tokyo, ma a parte questo dettaglio non sono presenti informazioni né sulle specifiche né sul design. Si tratterà di un modello sportivo oppure avrà un look più classico, con un display rotondo e materiali solidi? Sarà un prodotto economico oppure sarà posizionato più in alto?

Per ora i tre wearable sono ancora tutti da scoprire ma il fatto che il loro nomi siano già presenti nell'app ufficiale fa ben sperare. Forse non ci sarà da attendere poi così a lungo per il debutto di Amazfit GTS 2, GTR 2 e Neo, quindi… dita incrociate!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu