AliExpress è uno degli e-commerce più apprezzati anche dagli utenti in Italia per la sua vastità di prodotti sparsi ovunque nei vari store. Proprio per questo, il colosso cinese si avvarrà di un alleato non da poco come Samsung, di cui abbiamo appena recensito il Note 20 Ultra, che avrà un suo retail dedicato grazie al reseller 39it.

AliExpress: ecco cosa venderà lo store di Samsung

Andando a leggere i prodotti a marchio Samsung che saranno venduti su AliExpress nello store del reseller 39it, troviamo in vendita smartphone, tablet, smartwatch e cover personalizzate, tutti con garanzia Italia e con spedizione entro 48 ore. Una svolta per il colosso dell'e-commerce.

Ecco le parole del General Manager del Gruppo Alibaba per il Sud Europa Rodrigo Cipriani Foresio in merito all'arrivo di Samsung su AliExpress Italia: “Siamo particolarmente lieti che da oggi i consumatori italiani di AliExpress abbiano la possibilità di scegliere e acquistare i prodotti di una delle aziende leader al mondo nella telefonia e nell’elettronica quale Samsung, con il suo vastissimo catalogo e tutte le sue novità. Con questa collaborazione, AliExpress amplia ulteriormente l’offerta di prodotti di tecnologia disponibili sulla piattaforma, per fornire a milioni di acquirenti italiani ancora più varietà, qualità e un grande servizio“.

Per l'apertura dello store 39it su AliExpress Italia, dal 19 al 29 agosto 2020, sono previsti sconti fino a 100€ sui prodotti Samsung venduti al suo interno. Vi lasciamo il link per dare uno sguardo allo store.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu