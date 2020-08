Il mese di agosto sta volgendo al termine: mancano pochi giorni e dovremo salutare le vacanze ed avviarci verso la conclusione della bella stagione. Per ripartire alla grande lo store AliExpress ha dato il via alla Brand Week, l'iniziativa dedicata ai saldi di fine estate con tanti sconti su smartphone e prodotti Xiaomi, OnePlus, CHUWI, Teclast e Amazfit!

AliExpress Brand Week: al via i saldi estivi con smartphone e accessori in offerta

La Brand Week di AliExpress vi permette di beneficiare di varie offerte dedicate ad alcuni dei prodotti più apprezzati dei principali brand cinesi. Per poter accedere al prezzo scontato basterà inserire il Coupon dedicato al singolo prodotto, oppure utilizzare i Coupon Selezione (più avanti vedremo come fare per riscattarsi). Inoltre è possibile anche sfruttare dei Coupon Generici ancora attivi i quali permettono di ricevere uno sconto su una spesa minima: ad esempio, il codice QPONY828 permette di ottenere 4$ di sconto su una spesa di 30$. Per scoprire tutti i Coupon Generici date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress (trovate il box dedicato a fine articolo).

Come ottenere i Coupon Selezione

Per ottenere i Coupon Selezione non dovrete far altro che accedere alle pagine dedicate (qui, qui, qui e qui) e cliccare più volte sul pulsante “Ottieni adesso”. Una volta che avrete ottenuto il numero massimo di codici, cliccando vi restituirà il messaggio “Avete riscattato tutti…”. I Coupon verranno aggiunti direttamente al vostro account e non sarà necessario manualmente: questi si attiveranno automaticamente con i prodotti compatibili.

A questo link trovate dei Coupon Venditore da poter riscattare mentre a questa pagina sono presenti invece i codici da riscattare ad orari precisi. Per concludere vi ricordiamo che la Brand Week di AliExpress continuerà fino al 29 agosto. Di seguito trovate invece una serie di offerte Xiaomi, OnePlus, CHUWI e non solo, insieme alle modalità per ottenere lo sconto.

Xiaomi Dreame V11 a 232€ con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Coupon Selezione

con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Coupon Selezione Xiaomi Mi TV Stick a 22.9€ – Coupon QPONY828

– Coupon QPONY828 POCO F2 Pro (6/128 GB) a 313€ con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Sconto al Checkout di 8.6€

con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Sconto al Checkout di 8.6€ Xiaomi Mi 10 a 460.8€ con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Sconto al Checkout di 8.6€

con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Sconto al Checkout di 8.6€ CHUWI HeroBook Pro a 191€ con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Coupon Venditore di 4.3€ + Coupon Selezione

con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Coupon Venditore di 4.3€ + Coupon Selezione OnePlus 8 (8/128 GB) a 460.6€ con spedizione da Europa – Coupon 828GET15 + Coupon Venditore di 3€

Per tutte le promo dedicate alla Brand Week di AliExpress in basso trovate il box con le offerte in tempo reale, insieme ai Coupon per ottenere il prezzo scontato. Inoltre è presente anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store cinese, in modo da non perdere nemmeno un'offerta: qui troverete anche l'elenco dei Coupon Generici ancora attivi, insieme alle condizioni per poterne usufruire.

