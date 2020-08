La navigazione satellitare tramite applicazioni come Google Maps o anche Mappe di Apple è sicuramente diventata qualcosa di talmente abituale e quotidiano che non ci sorprende quasi più nulla in merito. Quasi, proprio perché c'è sempre il coniglio dal cilindro e stavolta è da parte di Alibaba, dato che il colosso cinese ha introdotto la guida in realtà aumentata tramite assistente AR in auto per la prima volta sull'applicazione di navigazione Gaode, battendo le concorrenti sul tempo.

Alibaba: l'assistente AR per la guida in realtà aumentata di Gaode è il primo ad essere portato per la navigazione in auto

A dirla tutta, la navigazione in realtà aumentata esiste già su Google Maps, ma è riservata al tragitto fatto a piedi e comunque non è di certo completa come il nuovo assistente di guida in AR sviluppato da Alibaba per l'applicazione Gaode. Infatti, con questa nuova funzione è possibile, tramite fotocamera, avere tracciato un percorso completo con direzioni, cartelli stradali, istruzioni e avvertimenti. Questo dovrebbe rendere la guida molto più agevole.

Alibaba ha concepito l'assistente AR per la guida con realtà aumentata in auto al meglio, affidandosi agli esperti del Vision Lab dell'Alibaba Damo Academy. Esso però è anche in grado di riconoscere oggetti, veicoli in transito, pedoni, corsie, le distanze tra veicoli ed i semafori. Attualmente questa nuova utilissima feature è stata implementata per gli smartphone Android, ma arriverà presto anche su iOS. Questo, per il gigante di Jack Ma, rappresenta un enorme passo in avanti rispetto ai colossi rivali statunitensi come Google e Apple.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu