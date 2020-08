Alfawise U20 One: la mini stampante 3D è in offerta con codice sconto

Avete sempre sognato di stampare con l'innovativa tecnologia 3D, ma i prodotti low cost non vi convincono? Grazie a Gearbest avrete la possibilità di acquistare un prodotto valido e dal prezzo contenuto. Ci riferiamo alla stampante Alfawise U20 One, che vanta dimensioni contenute ed un'ottima qualità costruttiva.

La stampante 3D Alfawise U20 è in sconto a 258€ dal magazzino europeo di Gearbest

La caratteristica che più salta all'occhio per la stampante Alfawise U20 One è senz'altro – come anticipato – la compattezza. Il prodotto oggi in sconto con coupon su Gearbest, infatti, è 300 x 300 x 400 mm, il che fa sì che sia riponibile anche su superfici non troppo generose.

Inoltre, grazie alla presenza del doppio asse Z, la stampante 3D Alfawise sarà in grado di restituire una qualità dettagliata in ogni stampa, sfruttando anche la possibilità di regolare singolarmente i motori per eliminare l'inclinazione.

La Alfawise U20 One è inoltre pensata anche per i neofiti, in quanto potrà essere assemblata in pochissimi secondi e prevede un particolare meccanismo di protezione e prevenzione da interruzioni di corrente. Per poter acquistare il prodotto in offerta, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed applicare il coupon in fase di check out.

