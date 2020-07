Se c'è un mercato che non va mai a calare, sebbene le soluzioni mid-range migliorino sempre più il loro rapporto qualità/prezzo, è quello degli smartphone low budget. Uno dei produttori che crede più in questa filosofia è ZTE, che è in procinto di lanciare il nuovo entry-level Blade A3v, che potrebbe fare al caso di chi necessita di specifiche molto basilari, a differenza del ben più completo fratello maggiore Axon 11 5G.

ZTE Blade A3v: Google Play Console ne svela le specifiche

A rivelare tutte le specifiche del nuovo ZTE Blade A3v ci pensa la console di certificazione Google Play, che porta informazione in merito a display, processore e tante altre caratteristiche. Infatti, il prossimo low budget del brand cinese monterà un pannello con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) da 320 PPI ma non è specificata la diagonale, mentre per il SoC sarà equipaggiato da un MediaTek Helio A22 Quad-core da 2.0 GHz ed una GPU PowerVR GE 8300 da 660 MHz.

Quanto a memorie, il Blade A3v, sarà dotato di 2 GB di RAM, ma non si parla ancora di storage interno. Per quanto riguarda invece il sistema operativo, sarà Android 10, ma considerando la RAM non molto ampia, potrebbe arrivare in versione GO.

Attualmente non si conosce molto altro in merito a questo ZTE Blade A3v, ma il suo arrivo potrebbe non essere poi così lontano e sarà sicuramente ad un prezzo molto conveniente.

