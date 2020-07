ZMI lancia il nuovo power bank torcia ultra low cost

Se dovessimo fare riferimento ad un marchio cinese esperto nella produzione di power bank, non potremmo che indicare ZMI (o ZIMI). Il partner commerciale di Xiaomi – che ne detiene ora anche una parte – ha infatti lanciato in Cina un nuovo power bank con funzione di torcia ad un prezzo davvero piccolo.

ZMI: il nuovo power bank torcia illumina fino a 110 metri

Seppur molto compatto, il power bank torcia di ZMI/ZIMI è in realtà piuttosto potente per quello che costa. Se guardiamo alla capacità di ricarica, la batteria inclusa è da 3350 mAH, ma la capacità di ricarica è solo da 1800 mAH anche se c'è l'ingresso type-C, quindi meno del fratello maggiore uscito un anno fa da 5000 mAH. Sia l'input che l'output di carica sono da 5V/1A, quindi scordatevi la ricarica rapida.

In funzione di torcia però, il power bank dà il meglio di sé, dato che può essere utilizzato con luce standard fino a 2700 minuti (circa 45 ore). In più, può raggiungere una luminosità di 500 lumen ed una distanza di ben 110 metri. La luce emessa si può regolare in base alle proprie esigenze e si può lanciare anche un SOS con la luce ad intermittenza cliccando per tre volte sul tasto.

Chicca interessante del power bank torcia di ZMI è l'impermeabilità IPX6, che lo rende utile per le escursioni. Ma quanto costa? In Cina è stato lanciato ad un prezzo molto interessante di 99 yuan, circa 12 € al cambio.

