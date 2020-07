Yi Home Camera 4 è la nuova camera PTZ 2K ad un prezzo aggressivo

Se dovessimo indicare un marchio di soluzioni video che nell'ultimo periodo ha fatto del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, quello è sicuramente Yi. Il brand partner di Xiaomi si è sempre confermato un produttore di smart camera molto attento alle ultime tecnologie e la nuova Home Camera 4 non è da meno: infatti, è la prima camera PTZ 2K del brand ed arriva ad un prezzo molto competitivo.

Yi Home Camera 4: la prima camera PTZ 2K del brand offre vista panoramica e riconoscimento AI ad un prezzo top

Considerando il prezzo a cui viene proposta, la Yi Home Camera 4 è la prima camera PTZ economica del brand, ma non per questo è meno efficiente. Infatti, in tutto il suo design minimalista, la nuova camera di Yi migliora quanto offerto dalla precedente Home Camera 3, che si limitava ad essere un'ottima camera di videosorveglianza. Invece, quest'ultima ha un sensore da 3 MP con risoluzione 2034 x 1296 pixel (2K) con apertura F/1.4 per immagini più nitide.

La camera smart ha una luce di riempimento ad infrarossi da 940 nm ed una modalità di visione notturna che raggiunge fino a 5 metri di distanza, in grado di visualizzare anche fino a 0.01 lux (praticamente quasi buio pesto). Essendo una PTZ (Pan/Tilt/Zoom Camera, cioè una camera che può essere gestita da remoto in merito a direzione e ampiezza dello zoom), è dotata di una visione panoramica a 350° da destra a sinistra e 63° dall'alto verso il basso.

Infine, la Yi Home Camera 4 supporta un riconoscimento AI sia elettronico che umanoide a 20 fps, in grado non solo quindi di riconoscere i tratti umani ma anche di segnalarli allo smartphone collegato. Inoltre, supporta un'espansione di memoria che va dagli 8 ai 128 GB.

Il prezzo però, è sicuramente il punto forte del prodotto: infatti, arriva in Cina ad un prezzo di 199 yuan, circa 24€ dal 31 luglio 2020. Un prezzo molto aggressivo per la tecnologia che offre.

