Xiaomi YouPin, da anni, è un contenitore di prodotti che vanno dall'elettrodomestico agli occhiali per dormire meglio, sia che siano a marchio Xiaomi, sia che arrivi da produttori partner o addirittura di marchi differenti. E pensando proprio allo sport, non poteva mancare un telemetro laser pensato per calcolare velocità e ampiezza, soprattutto nel golf, come suggerisce il nome: Mileseey Laser Range Finder.

Mileseey Golf Laser Range Finder è il nuovo telemetro laser su Xiaomi YouPin

Il prodotto di Mileseey (brand famoso proprio per le soluzioni di misurazione) si presenta con un design ergonomico e pensato proprio per lo sport. La sua plastica gommata rende il Golf Laser Range Finder un telemetro laser antiscivolo e resistente all'usura. Inoltre è davvero molto compatto, dato che misura solo 110 x 65 x 38 mm. Ma cosa misura questo telemetro?

Come suggerisce il nome, il Golf Laser Range Finder è pensato per calcolare la distanza e l'ampiezza del raggio tra la pallina e la buca durante le partite di golf, dato che il teleobiettivo al suo interno ha la funzione di “bloccare” il pennone (elettronicamente) e la compensazione della traiettoria della palla.

Ma non è utile solo per il golf: infatti, esso può essere utilizzato anche in ambito lavorativo, perché con esso è possibile calcolare altezza e l'angolo di ampiezza dell'edificio o della collina da misurare, fino a 600 m e con un margine di errore di solo mezzo metro. Questo grazie al già citato teleobiettivo ottico a fuoco fisso 6X con un campo visivo di 7°. Infine, si può anche misurare la velocità di un veicolo.

Il telemetro Mileseey Golf Laser Range Finder arriva in Cina su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 399 yuan, al cambio 50 €. Non è escluso che possa arrivare in Occidente, in quanto Mileseey è un brand che distribuisce anche negli Stati Uniti ed in Europa.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per