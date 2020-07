Negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di prodotti smart pensati per il fitness e se essi provengono dalla Cina, quasi sempre arrivano su Xiaomi YouPin. Infatti, sull'e-commerce più grande del brand arriva in crowdfunding (l'obiettivo è stato superato ampiamente) il nuovo massaggiatore portatile Merrick Nano Fascia Gun, che permette di massaggiare i muscoli zona per zona.

Xiaomi YouPin: il Merrick Nano Fascia Gun è il nuovo massaggiatore muscolare portatile

Il Merrick Nano Fascia Gun prodotto da Merach non è certamente inedito, in quanto già un anno fa la stessa Xiaomi lanciò un prodotto simile, ma sicuramente più grande e meno portatile. Quello che arriva invece su Xiaomi YouPin è una soluzione molto più comoda, che permette un massaggio muscolare più accurato da zona a zona. Esso è composto da un unico blocco in lega con impugnatura rotonda ergonomica. Soprattutto, il massaggiatore portatile è dotato di un materiale anti-shock.

Guardando invece alle prestazioni, la Nano Fascia Gun utilizza un motore brushless da 3200 giri/min con una profondità di massaggio di 7.5 mm e supporta più livelli di velocità. In più, la batteria è un modulo da 2500 mAh che promette un massaggio di 10 minuti al giorno e può essere utilizzato ininterrottamente per 90 giorni alla velocità più bassa. Essa può essere ricaricata tramite USB Type-C. Infine, il massaggiatore portatile di Merach è dotato di 4 testine per massaggio professionali, tra cui una cilindrica, una piatta, una sferica ed una a forma di U, per massaggi multipli.

Il massaggiatore portatile Merrick Nano Fascia Gun ha superato la fase di crowdfunding ed è in vendita in Cina su Xiaomi YouPin al prezzo di 399 yuan (circa 50 €).

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per