Il benessere della persona è ormai diventato un affare smart, grazie ai tanti prodotti pensati per il fitness e la cura personale. In Cina, l'e-store più attento a questo tipo di soluzioni, è sicuramente Xiaomi YouPin, spesso contenitore di brand partner che propongono accessori convenienti ed ergonomici. L'ultimo arrivato, che ha superato la fase crowdfunding, è un paio di occhiali realizzato in grafene, pensato per migliorare la qualità del sonno.

Xiaomi YouPin: i KCoston Cool Easy sono i nuovi occhiali in grafene che migliorano il sonno

Il produttore di questo particolare paio di occhiali in grafene è KCoston, brand abbastanza conosciuto in Cina ma totalmente inedito in Italia. Ma cosa contraddistingue questi stilosi quanto particolari occhiali su Xiaomi YouPin? Essi sono realizzati in un materiale costruito in nano-tecnologia al grafene, in grado di donare calore ai muscoli facciali rilassandoli, senza però intaccare i bulbi oculari. Il flusso di calore inoltre, segue una precisa mappatura uniforme in modo perpetuo.

Un'altra importante funzione è il fatto che i KCoston Cool Easy non fanno passare la luce, permettendo quindi un buio ideale per il riposo, anche perché facilitano la segregazione della melatonina migliorando realmente la qualità del sonno. Non mancano funzioni smart, che permettono di regolare la temperatura tramite un piccolo tasto fisico posto ai lati. In più, può essere settato lo spegnimento automatico dopo 15 minuti.

Gli occhiali in grafene per il sonno KCoston Cool Easy sono attualmente in vendita su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 169 yuan (circa 21 € al cambio).

