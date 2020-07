Lo smartphone diventa un PC gaming grazie a questo accessorio di Xiaomi YouPin

Il gaming mobile, negli ultimi anni, ha preso sempre più consensi e preferenze. Brand di spessore hanno lanciato smartphone di spicco pensati proprio per il settore, se pensiamo all'ultimo arrivato ROG Phone 3 o al nuovo Lenovo Legion Phone Duel, senza contare la gamma Black Shark ed quella Red Magic. L'unico “cruccio” però, è ovviamente la dimensione del display, che per quanto può essere ampia, non restituisce sempre un'esperienza appagante. Ma se vi dicessimo che da oggi potete rendere il vostro smartphone un piccolo PC da gaming con tanto di mouse e tastiera? Con il convertitore Hagibis PB1 in vendita su Xiaomi YouPin da oggi si può ed anche ad un prezzo conveniente!

Il convertitore gaming per smartphone di Xiaomi YouPin vi permette di giocare con mouse, tastiera e schermo 4K ad un prezzo interessante

L' Hagibis PB1 – nuovo prodotto lanciato su Xiaomi YouPin – si presenta davvero compatto, composto dall'alloggiamento per lo smartphone i silicone morbido incavato nel solido policarbonato. Sul retro, possiamo trovare 4 porte: una Type-C, due USB 2.0 ed una porta HDMI. Questo perché il vostro smartphone, una volta alloggiato e connesso al Bluetooth (4.2) del convertitore, può essere supportato da un mouse, una tastiera e addirittura un monitor 4K, facendolo diventare un mini PC da gaming.

Quelli di Hagibis però, hanno pensato proprio a tutto: infatti, il convertitore PB1 non ha bisogno di alcuna rimappatura o emulazione per far funzionare mouse e tastiera e soprattutto ha un sistema di stabilizzazione della mira per gli FPS. In più, potete tranquillamente tenere lo smartphone in carica in quanto l'alloggiamento è libero. L'articolo pare concentrarsi sul mobile gaming, ma non è chiaro se può diventare anche una comoda dock per renderlo un PC da produttività leggera, così come farà ad esempio la MateStation di Huawei. Infine, è compatibile sia per i dispositivi Android che quelli Apple.

Ma quanto costa questo piccolo gioiellino? Il convertitore gaming per smartphone Hagibis PB1 è in vendita in Cina su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 299 yuan, circa 36€. Non vediamo l'ora che possa diventare disponibile anche per noi in Occidente!

