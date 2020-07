Nel corso degli anni abbiamo imparato ad amare i prodotti Yeelight grazie al design minimal ed alle funzionalità smart legate all'ecosistema Xiaomi. Oggi, grazie al codice sconto Banggood, ci troviamo a riproporvi un prodotto che, ancora una volta, si fa notare per la cura ai dettagli, accompagnata immancabilmente da alcune feature smart ormai indispensabili. Stiamo parlando della Xiaomi Yeelight Table Lamp Pro, una lampada da abat jour che oltre all'interazione con l'app Yeelight, offre anche il supporto alla ricarica wireless a 14W.

La Xiaomi Yeelight Table Lamp Pro è in offerta con spedizione da Europa

Se siete interessati ad arricchire la vostra stanza con un prodotto di design, ma al tempo stesso funzionale, la Xiaomi Yeelight Table Lamp Pro è l'oggetto giusto. Come abbiamo accennato, infatti, la lampada si trova attualmente in offerta, con spedizione dal magazzino europeo di Banggood, a circa 49€.

Tra le peculiarità, oltre alla lampada dimmerabile tramite i controlli da app e vocali, sfruttando assistenti come Alexa e Google Assistant, troviamo quindi la presenza del supporto alla ricarica wireless fino a 14W. Si tratta a tutti gli effetti di una caratteristica ormai sempre più richiesta dagli utenti, dal momento che proprio la ricarica wireless risulta essere la più indicata per non affaticare le batterie degli smartphone durante la notte.

Per acquistare il prodotto in sconto, a 49€, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed applicare il coupon suggerito, avendo cura di selezionare il magazzino “CZ” per la spedizione dall'Europa.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .