Xiaomi lancia Xiaobai Wisdom Gate H1, la sua prima porta smart

Come abbiamo sottolineato in molteplici occasioni, la compagnia di Lei Jun è in grado di passare da smartphone a notebook ad accessori con un'estrema semplicità. Solo poche ore fa l'azienda ha lanciato una nuova lampada da comodino ed una macchina per il caffè, mentre oggi si cambia completamente genere con la sua prima porta smart: Xiaomi presenta Xiaobai Wisdom Gate H1, disponibile in crowdfunding (in patria)!

Xiaomi Xiaobai Wisdom Gate H1 è la prima porta smart del brand cinese

La prima porta smart della casa cinese misura 2.05 m di altezza e 96 cm di larghezza e si presenta con un look elegante, pur mantenendo uno stile classico. Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile, tramite un processo di fusione di precisione, e presenta uno scheletro rinforzato in ferro. Lo spessore è di 95 mm, per un peso di 85 Kg. La parte interna di Xiaomi Xiaobai Wisdom Gate H1 è composta da pannelli anti-rumore con struttura a nido d'ape; non manca all'appello un pannello touch IPS da 10″, con tanto di videocamera in Full HD (1080p) con visione notturna, grandangolo e riconoscimento facciale targato Xiaomi.

Presente anche lo sbocco tramite impronte digitali, con un tasso di precisione del 99.7% (secondo quanto riportato dalla compagnia cinese). Ovviamente, trattandosi di un prodotto smart di Xiaomi potrà essere controllato tramite l'applicazione ufficiale del brand.

Per quanto riguarda il prezzo della porta smart Xiaomi Xiaobai Wisdom Gate H1, in crowdfunding è possibile procedere all'acquisto spendendo 3.999 yuan (circa 504€ al cambio). La cifra salirà a 4.999 yuan – 630€ – al termine della campagna; inoltre la compagnia cinese ha svelato anche una versione con batteria integrata, stavolta al prezzo di 4.399 yuan (555€). Inoltre, per gli utenti che acquisteranno il prodotto, sarà presente anche un servizio di installazione gratuito (del valore di 1.040 yuan, 131€).

