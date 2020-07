Xiaomi Wear: l’app per indossabili arriva su Play Store

Xiaomi negli ultimi anni, ha spaccato il mercato degli indossabili grazie soprattutto alle sue Mi Band, arrivate alla quinta generazione. Per poterle gestire, fino ad oggi si è fatto riferimento all'applicazione Mi Fit, ma da poco il brand ha pubblicato su Google Play Store la sua app Xiaomi Wear – che era già disponibile per iOS -, dove poter gestire la totalità dei wearable attraverso varie feature per la salute ed il fitness.

Xiaomi Wear su Play Store: 10 tipi di allenamento, monitoraggio sonno e salute

La nuova applicazione Xiaomi Wear si pone come accentratore per tutti gli indossabili di Xiaomi, ma al debutto supporta solo la Mi Band 4C. Con il tempo, ovviamente, verranno supportati anche tanti altri prodotti della gamma che arriveranno su suolo italiano, quindi è ipotizzabile che supporterà la Mi Band 5 (magari anche la 4). Al suo interno si può monitorare l'allenamento, che comprende 10 attività diverse, ma anche il monitoraggio dei parametri salutari, fitness ed anche del sonno, che sia esso profondo, leggero o in fase REM.

Ovviamente, è possibile visualizzare questi parametri sia su scala giornaliera, sia settimanale ed anche mensile, oltre ad impostare obiettivi personali. I permessi che vi richiederà Xiaomi Wear sono: cronologia app, ID dispositivo, telefono, contatti, calendario, posizione, identità, fotocamera, microfono, connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file (un po' come tutte le app di questo tipo).

Xiaomi Wear è disponibile su Google Play Store gratuitamente, per poterla utilizzare è necessario Android in versione 4.4 o superiore.

